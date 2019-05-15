"التنمية" تقدم بدل إيجار لعدد من العائلات التي تضررت في العدوان الأخير

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2019 بدل إيجار لعدد من العائلات والأسر التي تضررت بيوتها في العدوان الأخير على قطاع غزة على مستوى كافة محافظات القطاع بناء على كشوفات وصلت الوزارة من وزارة الأشغال العامة والإسكان .

بدوره أكد أ. وائل الخور مدير مديرية غزة ورئيس لجنة طوارئ محافظة غزة بأن الوزارة قدمت اليوم مبلغا ماليا بدل إيجار لمدة ستة أشهر لمجموعة كبيرة من الأسر التي تضررت وفقدت مأواها جراء العدوان الغاشم الذي لحق بقطاع غزة الأيام الماضية ’ لافتا إلى أن المبالغ قسمت كل حسب الضرر الذي لحق به , حيث قدمت الوزارة 1200 دولار لمدة سته أشهر بدل ايجار للأسر التي تهدمت بيوتها كليا , بينما قدمت 600 دولار لمدة 3 أشهر للأسر التي تضررت بيوتها ضررا بليغا.

من جهة ثانيه بين الخور بأن هذه المساعدة جاءت من باب التخفيف والمساندة البسيطة لهذه الأسر , واعدا ببذل أقصى المجهودات من قبل الوزارة للتخفيف عنهم والوقوف بجانبهم