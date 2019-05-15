وزارة التنمية الاجتماعية تنظم احتفالا وافطارا لبعض المنتفعين برعاية الاتحاد الاوروبي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس احتفالا لعدد من الحالات منتفعي برنامج الحماية الوطني برعاية الاتحاد الاوروبي وذلك في قرية الايتام SOS بمدينة رفح.

وقد تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والتسلية من مهرجين ومسابقات والعاب ترفيهية للاطفال.

وجدير بالذكر ان الاحتفال يقام بصورة سنوية بشهر رمضان المبارك وذلك للتخفيف عن اعباء الاسر المهمشة واطفالهم.

وتم توزيع الهدايا على الاطفال واقيم افطارا جماعيا للحضور .

وقد اعربت الاسر الحاضرة عن سعادتها لمثل هذا الاحتفال لما يعنيه من تخفيف عنهم في ظل الظروف النفسية والاقتصادية الصعبة لهم ولاطفالهم.