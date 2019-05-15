" التنمية"تبدأ بتوزيع معلبات التونة على جميع مستفيدي برنامج الغذاء العالمي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع معلبات التونة على جميع مستفيدي برنامج الأغذية العالمي المسجلين لدى الوزارة والبالغ عددهم 22 الف اسرة بإشراف الادارة العامة للحماية الاجتماعية.

وقد افاد أ.طلعت أبو جامع مسؤول ملف الحماية في الوزارة ومدير البرنامج ان الكمية المصروفة عبارة عن 109 طن من هذا الصنف من التونة والذي خصص من برنامج الاغذية العالمي لما لها من اهمية غذائية وفوائد عديدة ليتم توزيعها على منتفعي البرنامج التابع لها ومايكفيهم طيلة شهر رمضان الفضيل.

بدورهم شكر الاهالي الوزارة على اهتمامها بتقديم المساعدات لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والتخفيف عن كاهلهم وكاهل اسرهم، كما تقدموا بالشكر الجزيل لادارة برنامج الاغذية العالمي على مايقدموه للاسر المهمشة والتي تساعدهم على اجتياز صعوبات الحياة وتوفير الامن الغذائي لهم.