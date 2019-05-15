د.الهندي: مشروع التسوية سقط والتمسك بالثوابت والمقاومة الحل للتصدي للمؤامرات

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، في الذكرى الـ71 للنكبة ، على تجديد العهد والبيعية لطريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين رغم كافة المؤامرات الإقليمية المتواصلة منذ قيام الاحتلال .

وقال الدكتور الهندي خلال تصريحات لإذاعة القدس ، إن المقاومة الفلسطينية بوحدتها وصمودها استطاعت التحلل من كافة العقبات التي أوجدها الاحتلال في الآونة الأخيرة وأثبتت أنها تستطيع وضع حلول لكافة المؤامرات وسجلت نقاطاً على الأرض .

وجدد الهندي، تأكيده على ضرورة التمسك بالثوابت كون مشروع التسوية لم يعد له وجود، وموقعو أوسلو يدعون إلى حل السلطة، مبيناً "ليس هناك أفق أمام المراهنين على المفاوضات، ولم يتبق أمامهم إلا مواجهة صفقة القرن".

وأشار إلى أن مشاركة شعبنا في مسيرة النكبة اليوم يقدم رسالة للعالم أن الأرض لنا ولا يمكن التفريط بها، والشعب الفلسطيني شعب حي يخرج من ركام الإحباط اكثر قوة واكثر تصميم على المواجهة ، داعيا ًجميع الفلسطينيين للخروج في مسيرات إحياءً ذكرى النكبة والتأكيد على خيار المقاومة.

وطالب الهندي، السلطة الفلسطينية بتحديد موقفها من قطاع غزة، خاصة أن العالم يدير ظهره للسلطة الفلسطينية، مما يشكل وعياً داخل السلطة للعودة إلى الوحدة الوطنية .

وشدد على ضرورة العودة للحوار الشامل وفقا لاستراتيجية محددة والتصدي للمؤامرات التي تهدف لتصفية القضية بعيداً عن المحاصصة الحزبية لخلق بيئة مناسبة لمواجهة صفقات تهويد القضية الفلسيطينية.