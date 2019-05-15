الاحتلال يعتقل طفلين توأم 13 عاما من بلدة كفر نعمة

اعتقلت قوات الاحتلال " الإسرائيلي " فجر اليوم الأربعاء، التوأم الطفلين أحمد ومحمد مفيد أبو عادي 13 عاما من بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وقال غسان أبو عادي شقيق التوأم، أن قوات الاحتلال " الإسرائيلي" اعتقلت اشقائه ونقلتهم إلى جهة غير معلومة، بعد اقتحام المنزل فجر اليوم الأربعاء وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وبين أبو عادي أن أشقائه التوأم لم تتجاوز أعمارهم الثالثة عشر ونصف، وأنهم الأن يتقدمون للامتحانات النهائية في الصف الثامن الأساسي في مدرسة البلدة " كفر نعمة للبنين".

وأشار إلى أن ضابط المنطقة والمخابرات " الإسرائيلية" تواصلت مع العائلة منذ أسبوع للقيام بتسليم أشقائه، إلا أن العائلة رفضت ذلك. لافتا إلى أن الاحتلال يدعي وجود اعترافات وتهمة القيام بنشاطات مقاومة، والانتماء للجهاد الإسلامي. وناشد المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات المختصة بشؤون الأسرى الأطفال، إضافة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالتدخل الفوري لإطلاق سراح أشقائه.