عريقات يرد على تصريحات فريدمان

رد الدكتور صائب عريقات على تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان (بأن لإسرائيل سلاحا سريا لا يوجد لدى أي دولة اخرى، يتمثل بأنها تقف مع الله)، قائلا إن اسرائيل لديها سلاح نووي سري، وسلاح سري جديد هو سفير توراتي.

وأضاف عريقات: لا اعتقد انه من اللائق وصف الله عز وجل كسلاح وليس من المعقول ان تكون اسرائيل الدولة الوحيدة من بين ١٩٤ دولة التي تقف الى جانب الله، أي ان ما قصده ان الله ضد الشعب الفلسطيني، او ان الشعب الفلسطيني ضد الله، ولكن من حيث لا يدري قال ان باقي الدول والشعوب أعداء لله، او ان الله عدو لهم، مضيفا أن فريدمان يبذل كل جهده لتحويل المنطقة الى صراعات دينية.