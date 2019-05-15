الاحتلال يخطر بهدم مبنى "اللجنة الشعبية" في مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وألصقت قرار هدم إداري للمبنى الجديد للجنة الشعبية لخدمات المخيم.

يذكر أن الاحتلال هدّد قبل نحو اسبوعين بهدم عدة مبان في المخيم، منها مدرسة ومركز الشباب الاجتماعي واللجنة الشعبية للمخيم لتجسيد سيطرة بلدية الاحتلال على المخيم ومؤسساته، والاستيلاء على مقر وكالة الغوث "الأونروا"، وتصفية عملها في المخيم والقدس، إلا أن مؤسسات المخيم واصلت البناء تحديا لمخططات الاحتلال الخبيثة، وسط تأكيدات بعدم التعامل مع أي مخططات تستهدف تصفية قضية اللاجئين.