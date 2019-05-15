305 شهيد ونحو 18 ألف جريح بغزة منذ بدء مسيرة العودة

أظهرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرت فجر اليوم الأربعاء، قبيل المسيرات الحاشدة على طول الحدود في ذكرى النكبة، أن 305 من الشهداء سقطوا منذ بدء مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي وحتى الرابع عشر من مايو/ أيار (أي أمس).

وبينت أن من بين الشهداء 59 طفلا، و10 إناث، ومسن واحد. مشيرةً إلى استشهاد 3 من المسعفين هم "موسى أبو حسنين - رزان النجار - عبدالله القططي" وإصابة 680 بجروح مختلفة إلى جانب تضرر 118 سيارة إسعاف بشكل جزئي. إلى جانب استشهاد صحافيين هما "ياسر مرتجى - أحمد أبو حسنين"، وإصابة 365 آخرين بجروح مختلفة.

وبحسب الإحصائية، فإن 17335 فلسطينيا أصيبوا بجروح ممن وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال تلك المسيرات. من بينهم 3565 طفلا، و1168 سيدة، و104 من المسنين.

ووصفت حالة 564 جريحا بالخطيرة، و7345 بالمتوسطة، و9426 بالطفيفة. مشيرةً إلى أن من المجمل 7069 بالرصاص الحي، و942 بالرصاص المطاطي، و2458 بالاختناق بالغاز، و1678 بانفجار قنابل الغاز، و2226 بشظايا مختلفة، و2962 إصابات أخرى.

وأصيب 1685 في الرقبة و الرأس، و2438 بالأطراف العلوية، و797 في الظهر والصدر، و683 في البطن والحوض، و8306 بالأطراف السفلية، و3426 في كافة أنحاء الجسم.

ووصلت حالات البتر إلى 136 منهم 122 بالأطراف السفلية، و14 بالعلوية منها.