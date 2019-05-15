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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:02 - 15 مايو 2019
اعتقالات في الضفة المحتلة اعتقالات في الضفة المحتلة
بنك فلسطين
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اعتقلت قوّات الاحتلال 13 مواطنا من محافظات الضّفة، فجر اليوم الاربعاء.

وعرف من المعتقلين: الفتى حسن بكر زهران والفتى محمد عبد الحكيم من دير ابو مشعل غرب رام الله.

ومحمد يوسف ابو لبدة من اريحا، ومن سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر عباس مرعي شقيق الاسير عبد العزيز مرعي من قراوة بني حسان وذلك اثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ومن العيساوية اعتقلت قوات الاحتلال: وائل محمود، ياسر درويش، مالك درويش، لؤي منصور، منصور محمود، محمود أبو ريالة، وفادي عبدالله محمود.

وسلمت استدعاء للشابين فارس شفيق عبيد ومفيد عبيد.

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