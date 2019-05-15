ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والقدس والداخل المحتلين يدخلون اليوم 15 من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير إسلام إبراهيم حسن عيسى من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقضى ثمانية أعوام داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2011.

والأسير موسى سلامة علي صرايعة (38 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقضى 16 عامًا داخل السجون الصهيونية بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر من قطاع غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا، وقضى 16 عامًا داخل السجون الصهيونية بعد اعتقاله عام 2003 .

يعاني من وضع صحي صعب ومن آلام شديدة في الرأس والصدر بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمستمرة، وآلام مستمرة في منطقة البطن التي أُجري له فيها أربع عمليات جراحية وهو في الأسر إضافة للوهن العام في جميع أنحاء جسمه بسبب فقر الدم.