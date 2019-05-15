الإضراب يعم الأراضي الفلسطينية والاحتلال يكثف تواجده على حدود غزة

عم الاضراب الشامل مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة والضفة الغربية في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة الفلسطينية في وقت تجري فيه الاستعدادات لانطلاق مليونية العودة ظهر اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوقف التلاميذ وطلاب المدارس عن التوجه للمدارس والجامعات فيما أغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها وكذلك المحال التجارية استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وتتواصل في غزة الدعوات لانطلاق مليونية العودة التي تبدأ فعالياتها في الساعة الواحدة من ظهر اليوم وحتى الساعة الخامسة.

وكثف جيش الاحتلال من تواجده على الحدود مع استعداد الشعب الفلسطيني لإحياء ذكرى النكبة.

وبحسب تلفزيون "مكان" العبري" فإن الاحتلال أغلق اعتبارا من صباح اليوم محاور طرق قريبة من السياج الأمني المحيط بالقطاع. وتم تخويل قادة كتائب الجيش وليس ألوية صلاحية إصدار الأوامر بالشروع في اطلاق النار.

ويحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء في الداخل والشتات الذكرى (71) للنكبة الفسطينية، بإقامة فعاليات وطنية ومسيرات تطالب بحق العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.