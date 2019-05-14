القائد الخامنئي: الأمريكيون غير محترمين ولا يلتزمون بأي شيء

قال المرشد الأعلى في إيران القائد علي الخامنئي الثلاثاء إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من تصاعد التوترات المتزايدة مع واشنطن.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أكد الخامنئي أن "الحرب لن تقع والخيار النهائي للشعب الإيراني هو المقاومة في مواجهة أمريكا، وفي هذا الصراع سترغم أمريكا على التراجع".

وأضاف: "هذا الصراع ليس عسكريا، لأنه من المفترض أن لا تقع حرب، لا نحن نسعى للحرب، ولا الأميركيين لأنهم يدركون لأنها ليست بمصلحتهم، والصراع هو صراع إرادات، وإرادتنا هي الأقوى".

وردا على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران للتفاوض، قال الزعيم الإيراني إن بلاده "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي"، معتبرا فكرة التفاوض مع أميركا بأنها كـ"السم".

وتابع: "طالما أن أميركا تتصرف هكذا، فإن التفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية هو سم زعاف، التفاوض يعني التعامل، ولكن من وجهة نظر أميركا التفاوض حول نقاط قوتنا".

وقال: "مبدأ التفاوض خاطئ، حتى مع شخص محترم ، والأمريكيون أشخاص غير محترمين ولا يلتزمون بأي شيء، وبطيعة الحال فان أيا من العقلاء الإيرانيين لا يسعى الى التفاوض.