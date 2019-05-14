حفل موسيقي على أنقاض ركام بناية سكنية في غزة

أقيم في مدينة غزة حفل موسيقي اليوم الثلاثاء على أنقاض ركام بناية سكنية دمرتها طائرات حربية إسرائيلية مؤخراً.

وشارك في الحفل شبان قدموا وصلات غنائية من التراث الشعبي الفلسطيني وذلك في خطوة لمناهضة مسابقة الأغنية الأوروبية "يورو فيجن" المقررة في إسرائيل.

من جهته، اعتبر وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن تنظيم مسابق "يورو فيجن" في "إسرائيل" "بمثابة تبييض آخر لجرائم الاحتلال والتفاف على الشرعية الدولية وتجاوز للقانون الإنساني".

وقال أبو سيف، في بيان، إن "إطلاق هذا الحفل من على أنقاض حي المنشية الفلسطيني القديم في مدينة يافا يُعد كشفاً فظاً لعقلية الاحتلال الإحلالية القائمة على التزوير والشطب والإحلال". وأضاف أن "هذه العقلية تعتبر كتلة سرطانية في وعي العالم الحر والثقافة الكونية، ويجب استئصالها فورا لكي لا تنتشر بعدواها لأجزاء أخرى من جسم الكون وتنهشه بأنيابها".

ورحب الوزير الفلسطيني بموقف الفنانين والفرق الفنية والنشطاء الذين أعلنوا مقاطعتهم لمسابقة "يورو فيجن" دعما للحقوق الفلسطينية.

وتعتبر مسابقة الأغنية (يورو فيجن) الأوروبية أكبر برنامج مسابقات موسيقي في العالم من حيث الحجم وعدد المشاركين والدول المشاركة وقنوات البث.

وحصلت "إسرائيل" على حق تنظيمها بعد فوز المغنية "الإسرائيلية" نيتا بارزيلاي في نسخة العام الماضي التي استضافتها مدينة لشبونة البرتغالية.