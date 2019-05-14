تقرير:20 الف وحدة استيطانية منذ تولي نتنياهو الحكم عام 2009

أفادت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" الثلاثاء، أن "إسرائيل" قامت بتشييد نحو عشرين ألف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009.

وسلط التقرير السنوي لحركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، الضوء على ابتعاد فرص التوصل إلى حل للنزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني بسبب المستوطنات خاصة.

وقالت الحركة في تقريرها إنه تم "بناء 19346 منزلاً للمستوطنين اليهود منذ عام 2009، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 2018".

كما جاء في بيان للحركة مرفق بالتقرير "أن الحكومة "الإسرائيلية" تحفر حفرة لتقع البلاد فيها"، مضيفة "حتى ولو أن الحكومة لا تؤمن بإمكانية تحقيق السلام في المستقبل القريب، فليس هناك منطق لتوسيع المستوطنات وجعل الحل مستحيلا".

ويتزامن نشر تقرير حركة "السلام الآن" مع مواصلة المساعي التي يقوم بها نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، وفي الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض للكشف عن "صفقة القرن" التي يفترض أن تكون خطة سلام لإنهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

ومن المستبعد ان تدعو "صفقة القرن" إلى تفكيك المستوطنات على نطاق واسع، بالنظر إلى التحالف الوثيق بين الرئيس دونالد ترامب ونتانياهو.

وتعتبر المستوطنات "الاسرائيلية" في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بنظر القانون الدولي، وقد عملت على بنائها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية عام 1967.

وكان نتنياهو أعلن خلال حملته الإنتخابية أنه اذا أعيد انتخابه فسيعلن ضم مستوطنات الضفة الغربية الى اسرائيل، وذلك من أجل كسب أصوات المستوطنين اليمينيين.

ورفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإفصاح عما اذا كانت الولايات المتحدة ستعارض مثل هذه الخطوة.

وصرحت الناطقة باسم حركة "السلام الآن" حاجيت عفران لفرانس برس "أن حل الدولتين قد يتطلب إعادة توطين حوالى 150 ألف مستوطن، وهذا الرقم يعتبر من المستحيلات السياسية لنتانياهو اليميني".

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي "إسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، الى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.