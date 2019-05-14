معايعة: فلسطين تحصل على عضوية مجلس الحرف العالمي

أعلنت وزيرة السياحة والآثار رُولا معايعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لمجلس الحرف العالمي، حيث اقر المجلس في جلسته المنعقدة بتايلاند عضوية كل من دولة فلسطين وجمهورية اوزبكستان.

وزيرة السياحة والآثار اكدت على اهمية هذا الانجاز الفلسطيني على المستوى العالمي، مؤكدة ان هذه العضوية ستساهم في تعزيز صمود قطاع الحرفيين الفلسطينيين، وستساعد في تنشيط الحركة السياحية الى فلسطين وخاصة للوفود السياحية التي تهتم بالصناعات التقليدية واليدوية علاوة على فتح المجال لتبني فلسطين لمجموعة اضافية من الانماط السياحية والتي تستهدف فئات سياحية جديدة.

معايعة تحدثت عن اهمية العضوية والتي لها عوائد اقتصادية وسياحية وسياسية مهمه، فمجلس الحرف العالمي يوفر إطارا تنظيمياً متكاملا لجميع الدول التي حازت على العضوية، مما يعني دعم الصناعات التقليدية الحرفية، وتعزيز مشاركات الحرفيين في المؤتمرات والمعارض والاسواق الخارجية الاقليمية والدولية. ومن شأن هذه الخطوة، أن توفر منصة تسويق وترويج للحرفيين حتى يتمكنوا من دخول الأسواق الخارجية، وتبادل الخبرات بين الحرفيين في الدول الاعضاء، وهذا الامر سينقل الحرف الفلسطينية الى اطار عالمي علاوة على أن قيمة هذه الحرف سترتفع محليا بعد زيادة الوعي بجودة هذه الصناعات.

وكانت مجلس الحرف العالمي قد ادرج مدينة الخليل مدينة الخليل كمدينة حرفية عالمية للعام 2016 وذلك بعد تقدم بملف ترشح عكست اهتمام وزارة السياحة والآثار بمدينة الخليل وأصحاب الحرف التقليدية، علاوة على انعاش مدينة الخليل كوجهه سياحية ضمن المربع السياحي الفلسطيني الذهبي .

ويعتبر مجلس الحرف العالمي منظمة غير حكومية واحدى منظمات اليونسكو وتجتمع مرة واحدة كل 4 سنوات فهي لا تهدف للربح وتأسست عام 1964 لتعزيز الزمالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الأنشطة المتعلقة بالحرف المدرة للدخل، وتنظيم برامج التبادل، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات، و المعارض- وبشكل عام، لتقديم التشجيع والمساعدة والمشورة للحرفيين في العالم.