باريس سان جرمان يستعد لهجوم مضاد".. و3 من "الملكي" على راداره

وضع نادي باريس سان جرمان الفرنسي نصب أعينه على 3 لاعبين من ريال مدريد لضم أحدهم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن النادي الباريسي يستعد لـ"هجوم مضاد"، بعد انتشار تقارير إعلامية تفيد باقتراب لاعبه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من النادي الملكي.

ويجهز فريق "عاصمة الأنوار" عرضا بقيمة 210 ملايين يورو (235 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع الثلاثي توني كروس وإيسكو وغاريث بيل.

وتبلغ القيمة الحالية لكروس 80 مليون يورو، إلى جانب 60 مليون يورو لإيكسو، و70 مليون يورو لغاريث بيل، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت".

ومقابل التعاقد مع الثلاثي، يتوقع أن يفقد باريس سان جرمان خدمات لاعبين اثنين، هما المهاجم الأوروغوياني إيدنسون كافاني واللاعب جوليان دراكسلر. ولم يتأكد بعد رحيل نيمار ومبابي.

وكان موقع "فوكس سبورتس" قال إن النجم البرازيلي نيمار اتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وأوضح أن مستقبل نيمار لن يكون في الفريق الباريسي، مضيفا أن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة لم يحقق ما كان يطمح له في فرنسا (اللقب الأوروبي)، وهو ما سيعجل رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن سعى ريال مدريد لضم نيمار في الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت آنذاك تسريح اللاعب.