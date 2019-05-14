ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اضراب شامل غداً الأربعاء في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم
  • 16:42 - 14 مايو 2019
اضراب شامل اضراب شامل
بنك فلسطين
مشاركة

أعلنت عدة جهات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن امتثالها لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بإعلان الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء إحياءًا للذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإضراب يشمل كافة المدارس والمديريات التعليمية في كافة أنحاء قطاع غزة.

فيما أعلنت بعض الجامعات عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي تلبيةً لذات الدعوة.

وبدأت وزارة الصحة تجهيز استعداداتها للمسيرات الحاشدة التي ستكون على طول حدود قطاع غزة، وجهزت خطة طوارئ للتعامل مع أي حالات علاجية طبية.

متعلقات