اضراب شامل غداً الأربعاء في قطاع غزة

أعلنت عدة جهات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن امتثالها لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بإعلان الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء إحياءًا للذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإضراب يشمل كافة المدارس والمديريات التعليمية في كافة أنحاء قطاع غزة.

فيما أعلنت بعض الجامعات عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي تلبيةً لذات الدعوة.

وبدأت وزارة الصحة تجهيز استعداداتها للمسيرات الحاشدة التي ستكون على طول حدود قطاع غزة، وجهزت خطة طوارئ للتعامل مع أي حالات علاجية طبية.