هآرتس: "إسرائيل" تخشى زعزعة الضفة خلال الأشهر المقبلة

حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من تضرر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بحسب ما ورد في صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة العبرية، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية، من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية بالضفة، بسبب الأوضاع الاقتصادية، وصفقة القرن، وانجازات حماس بغزة.

وأضافت صحيفة "هآرتس"، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير الى عدم قدرة رئيس السلطة محمود عباس على الاستمرار بالسيطرة على مناطق الضفة لعدة شهور، في حال تضرر التنسيق الأمني.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن المصادر الأمنية الإسرائيلية، أوصت الحكومة الإسرائيلية، باتخاذ خطوات جدية لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.