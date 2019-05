"#Nakba71".. هاشتاغ يُقلب صفحات النكبة الفلسطينية

يُحيي الفلسطينيون الخامس عشر من مايو الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية، والتي تشرد فيها الفلسطينيون من قراهم ومدنهم، فيما دمر الاحتلال وقتها المئات من المدن والقرى بالكامل، بالإضافة لارتكاب مجازر عدة أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين.

وقد ضجت ذكريات النكبة وأحاديث الكبار عن مدنهم وقراهم، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن الحق الفلسطيني في الأرض وعودة اللاجئين التي تحاول أمريكا و"إسرائيل" أن تلغيه.

و قد تصدر هاشتاغ "#Nakba71"، مواصل التواصل الاجتماعي، وأصبح ترنداً عالياً خاصةً على موقع "تويتر" الشهير حيث يغرد المغردون على الهاشتاغ بالحديث عن الحق الفلسطيني في العودة للأرض الفلسطينية المسلوبة.

كتب أدهم أبو سلمية :" "لإن كان الجيل الأول هو جيل النكبة، فإن جيل اليوم هو جيل العودة بإذن الله". إن 71 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني كانت كفيلة ببناء جيل يؤمن بالحرية ويتطلع للخلاص من ظلم الاحتلال.

وتابع: لدي قناعة راسخة أن هذا العلو للكيان الصهيوني وما يرافقه من تطبيع هو بداية نهايتهم المؤكدة".

فيما كتب أحمد أبو الخير: يَا رب .. إنَّ لي وطناً ذَاآق مُرَّ آلحياآة، بطعم آلدم ؛ نزفَ كثيراً وأوجعناآ، جِراآحهُ ، بكيناآ ألماً لإجله، اللهم احفظ فلسطين واهلها "

وكتب ضياء الحناوي في تدوينته: فلسطين يوما ما ستعود ﻷصحابها الأصليين.. فلسطين عربية إسلامية حرة.

فيما كتب باسل حجير: مع إقتراب ذكرى النكبة، نؤكد مجددا:

أن لا بديل عن فلسطين إلا الجنة، وحق العودة مقدس، مقدس، مقدس.

وفلسطين هي ٢٧،٠٠٢ دونم.

فيما كتب محمد المدهون في تدوينته:" يصادف اليوم مرور الذكرى الأولى للمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"بحقّ المتظاهرين السلميين المشاركين في #مسيرة_العودة شرق قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينياً بالرصاص الحي والمباشر، وإصاية أكثر من 2771 شخصاً.

When I hear about #NAKBA71

I remember that my body is in Gaza But my soul is out there in my stolen land#OurLand