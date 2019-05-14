العويوي: فرحتي بالتحرر مؤجلة لحين تحرر الأسيرات

قالت الأسيرة المحررة سوزان العويوي إن فرحتها بالتحرر مؤجلة لحين الإفراج عن أخواتها الأسيرات اللواتي يبلغ عددهن 43 أسيرة منهن 17 أسيرة أحكامهن 5 سنوات فأكثر، و21 أم و 7 جريحات.

وعن أحوال الأسيرات في سجن الدامون أوضحت العويوي في حديثها لإذاعة صوت الأسرى أنهن في معركة يومية مع إدارة السجون خاصة مع وجود حالة استقواء واضحة من الإدارة عليهن، واستهداف لأي فرحة أو إنجاز أو بادرة أمل عند الأسيرات، مشيرةً أن الاحتلال يحاول طمس أي ملامح للحياة، يفرض واقع كئيب على الأسيرات، لكنهن يواجهن السجان بتوحدهن لتحقيق المكاسب، وليصنعن فرحة من اللاشيء وحياة داخل السجن وأسواره.

وأشارت إلى أن الأسيرات يستمعن لإذاعة الأسرى بشكل مستمر لكن هناك بعض الغرف لا يصلها البث، ويعتبرن الإذاعة جسر التواصل اليومي بين الأسيرات والأهالي.

يذكر أن الأسيرة سوزان العويوي قضت في سجون الاحتلال مدة عام وتم الإفراج عنها بعد قضائها فترة اعتفالها وهي عضو في بلدية الخليل، وأم لثلاثة أبناء أكبرهم عمره 18 عامًا وأصغرهم 11 عامًا.