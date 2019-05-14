مهجة القدس: الأسير حمزة قطناني يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت أمس عن الأسير المجاهد حمزة حسن أحمد قطناني (23 عاماً) من مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة وعشرون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/05/2017م، ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر حمزة قطناني من مواليد 09/06/1995م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر حمزة قطناني وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.