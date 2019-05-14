إرشادات السلامة للمواطنين في رمضان 2019

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين لإتباع إرشادات السلامة والوقاية المنزلية، خلال شهر رمضان المبارك 2019 حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على ممتلكاتهم، خشية من وقوع الحوادث المنزلية.

وذكرت في تقرير مفصل لها، جملة من الإرشادات الواجبة لتجنب المخاطر التي يزداد حدوثها خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة في المطابخ المنزلية، والمطابخ والمطاعم العامة “الشعبية”.

وشددت على ضرورة التأكد من عدم تعريض أنابيب الغاز للشمس أو الأنابيب الموصلة للغاز، بالإضافة إلى عدم ترك خزانات المياه فارغة، وعدم التحميل الزائد والمتواصل على المولدات الكهربائية.

المطابخ المنزلية

وفيما يخص المطابخ المنزلية، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين، من مخاطر الحوادث التي تقع في المطابخ المنزلية، أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور في شهر رمضان، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم اتباع الأساليب السليمة أثناء إعداد الطعام.

وأوصت مديرية الدفاع المدني المواطنين وربات البيوت، بتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، من خلال عدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها، خاصة أن الزيت يتحول إلى بخار قابل للاشتعال عند درجة حرارة 240 مئوية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني ربات البيوت بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف، من خلال المتابعة المستمرة وعدم استخدام الأواني المعدنية داخلها، وتفقد تمديدات الغاز والتوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأشارت إلى ضرورة عدم ارتداء ربات البيوت للملابس الفضفاضة أو المصنوعة من المواد سريعة الاشتعال أثناء إعداد الطعام، لافتةً إلى ضرورة الكشف المستمر على سلامة تمديدات الغاز وإغلاق مفاتيح الكهرباء بعد الانتهاء من إعداد الطعام.

ونوهت إلى التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء استخدام الأجهزة الكهربائية، ووضع الأدوات الحادَة (السكين والمقصات) بعيدًا عن متناول الأطفال.

المطابخ “الشعبية”

ونظرا لكثافة عمل المطابخ والمطاعم الشعبية وزيادة الإقبال عليها في شهر رمضان الفضيل، وأهابت مديرية الدفاع المدني بأصحاب المطاعم والمطابخ، بوضع المولدات الكهربائية في أماكن آمنة وجيدة التهوية ومنفصلة عن المطبخ.

وأكدت على ضرورة وجود اسطوانات إطفاء كافية كل 50متر، طفاية وزن 6 كجم، بالإضافة إلى الحرص على إبعاد خزان الوقود، عن المولد الكهربائي، وجعله منفصلا عن المطبخ.

وأوصت بضرورة أن يكون مجمع الغاز خارج المطبخ، وأن تكون التوصيلات نحاسية أو حديدية، بالإضافة إلى توفير عدد كافٍ من أسطوانات الإطفاء وأنابيب المياه.

كما أوصت مديرية الدفاع المدني بعمل منافذ تهوية للمطابخ، وتدريب العاملين بالمطاعم على استخدام وسائل الإطفاء، ووضع إرشادات السلامة داخل المكان.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين في حالة حدوث أي طارئ للاتصال بالرقم المجاني للدفاع المدني 102 أو الرقم الوطني المجاني 109 الخاص بالعمليات المركزية، من أي هاتف أو جوال.

وتنظم إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني تنظم جولات بشكل مستمر على المطاعم والمطابخ العامة، والمصانع والمنشآت لتفقد إجراءات السلامة لديها، تفاديًا لوقوع حوادث أو حرائق.