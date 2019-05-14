ترامب يوجه رسالة تهديد لإيران والأخيرة ترد مستعدين للدفاع

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الاثنين ايران من أنه إذا حاولت الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحاً.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت الإمارات عن تعرض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

من جانب آخر قال مسؤول بالخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقب إلغائه توقفا في موسكو.

وقال برايان هوك الممثل الخاص بشأن إيران ”إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي.

”الوزير كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلا من التهديدات. كان اختيارهم سيئا بالتركيز على التهديدات“.

من جانب اخر اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، العميد امير حاتمي ، ان القوات المسلحة بكل اصنافها على استعداد تام للدفاع عن المصالح الوطنية والامن القومي.

وقال المتحدث بأسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي نجفي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس: ان وزير الدفاع العميد امير حاتمي حضر اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، وقال: العميد حاتمي قدم تقريرا عن الحالة الدفاعية للبلاد، واكد ان القوات المسلحة الايرانية من خلال وحدتها وانسجامها على استعداد تام للدفاع عن المصالح الوطنية والامن القومي.

ونوه نجفي الى ان وزير الدفاع صرح قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار استراتيجية الامن القومي تتمتع بقدرات دفاعية عالية.