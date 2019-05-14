"اسرائيل" تعلن تعزيز قواتها في كافة المناطق حتى السبت المقبل

ذكرت صحية يديعوت بأن الشرطة "الاسرائيلية" وقوات الجيش " عززت قواتها في كل "اسرائيل" والضفة الغربية وعلى الحدود مع قطاع غزة عبر ابقاء نشر منظومات القبة الفولاذية التي تم نشرها خلال الايام الماضية خلال المواجهة مع قطاع غزة بمناسبة حلول يوم النكبة الفلسطيني وبدء مسابقة الاغنية الاوربية "الاورفيجن " .

وقالت يديعوت ان شرطة الاحتلال عززت تواجدها في تل ابيب وخاصة حول القرية التي يتواجد بها طواقم المغنين الأوروبيين والواقعة في بارك " تشالز" في تل ابيب ، وسيتواصل تعزيز القوات حتي يوم السبت المقبل يوم الاعلان عن الفائز بالمسابقة .

ومن المتوقع ان يحضر الاحتفال الاف الإسرائيليين وعدد كبير من السياح.