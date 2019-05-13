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ألمانيا.. رفع دعوى ضد شركة طيران كويتية أهانت "إسرائيلي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:53 - 13 مايو 2019
الخطوط الكويتية الخطوط الكويتية
بنك فلسطين
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قدمت إلى محكمة المانية اليوم دعوى ضد شركة الطياران الكويتية بسبب سياسة هذه الشركة بمنع منح تذاكر لـ "إسرائيليين".

ووفقاً "لقناة كان العبرية"، رفع الدعوى رجل أعمال اسرائيلي يسكن في مدينة فرانكفورت والذي كان قد حجز مكانا له في رحلة للشركة من ميونيخ إلى سريلانكا في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن الشركة حظرت عليه صعود الطائرة بعد أن استفسر ما إذا كانت الشركة تقدم للمسافرين وجبات "كاشير" أي حلال وفق للشريعى اليهودية مما أثار لدى الشركة شبهات حول كونه من ذوي الجنسية الاسرائيلية.

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