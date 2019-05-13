الاحتلال يتراجع عن هدم "فانوس القدس الرمضاني"

تراجعت بلدية الاحتلال في القدس مساء اليوم الأثنين، عن طلبها بهدم "فانوس القدس الرمضاني" الذي أضيء في برج "اللقلق" الملاصق لسور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة بالبلدة القديمة.

وكان المستشار القانوني المرافق لجمعية "برج اللقلق"، المحامي مهند جبارة، قد توجه بالتماس مستعجل السبت الماضي، أمام القاضي المناوب في محكمة صلح الاحتلال غربي القدس، طالبه فيه بإصدار أمر منع فوري ضد بلدية القدس لمنعها من تنفيذ هدم الفانوس.

وبيّن جبارة في طلبه، أن العمل غير قانوني، وأنه "لا يوجد أي حق أو مانع قانوني لإقامة فانوس بمناسبة شهر رمضان المبارك لدى المسلمين"، وعليه أصدرت المحكمة أمر منع مؤقت حتى الحصول على رد البلدية بهذا الخصوص.

وأوضح جبارة، أن بلدية الاحتلال اقتنعت بعدم وجود أي مبررات قانونية لطلب هدم الفانوس كما جاء في الالتماس المقدم، وأخطرت المحكمة بأنها تتراجع عن طلبها بهدم الفانوس، و"توافق مضطرة على إبقائه على ما هو حتى آخر يوم في شهر رمضان دون أي قيد أو شرط".

يُشار الى أن جمعية "برج اللقلق"، احتفلت الخميس الماضي، بنصب وإضاءة "فانوس القدس الرمضاني"، بوزن أكثر من 3 أطنان، وعرض 3.65 متر وارتفاع 11.85 مترا في مقر الجمعية في البلدة القديمة في القدس، احتفالا بحلول الشهر المبارك، وبحضور مهيب لعائلات وأطفال القدس والعديد من شخصيات القدس الاعتبارية، وفي اليوم التالي اقتحمت طواقم من بلدية الاحتلال في القدس برفقة قوات الاحتلال مقر برج اللقلق وطالبت الجمعية بإزالته وهدمه الفوري، بادعاء أن ارتفاعه يفوق ارتفاع أسوار البلدة القديمة، وبذلك يُمنع بموجب القانون إبقاؤه على ما هو، وهددوا الجمعية بهدم الفانوس في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها.