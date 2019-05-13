صحيفة تعلن انتقال هازار إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية، الإثنين أن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي اتفقا على انتقال نجم الثاني البلجيكي إدين هازار إلى صفوف الأول، على أن يعلن ذلك بعد المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ("يوروبا ليغ") المقررة في 29 أيار/مايو الحالي.

وحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية فإن قيمة الصفقة تقارب 100 مليون يورو ما يجعل الدولي البلجيكي اللاعب الأغلى الذي يتعاقد معه النادي الملكي في تاريخه، متفوقا على الويلزي غاريث بايل (99,7 مليون يورو) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو) الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين الناديين من جهة، وبين النادي الملكي واللاعب البالغ 28 عاما من جهة أخرى، "تم التوصل إليه قبل أسابيع"، ولم يتبق "سوى تحديد الإعلان الرسمي عن هذا الانتقال".

وفي الخامس من نيسان/أبريل، لم يخف المدرب العائد لقيادة الدفة التدريبية لريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إعجابه بمهاجم تشيلسي الذي يلاقي مواطنه أرسنال في نهائي "يوروبا ليغ" في باكو عاصمة أذربيجان.

وأوضح الفرنسي يومها: "ما يمكنني قوله هو أنه لاعب أقدره، والجميع يعلم ذلك (...) سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن لا جديد بشأني به كلاعب: هو لاعب رائع".

من جهته، لم يخف هازار الذي ينتهي عقده مع تشيلسي عام 2020 ولم يقدم على تمديده على رغم سعي فريقه لذلك في الأشهر الماضية، رغبته في الانضمام في يوم من الأيام لصفوف النادي الإسباني العريق.

وتسببت العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي (فيفا) على تشلسي بمنعه من التعاقدات لفترتي انتقالات متتالية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2020، في عرقلة المفاوضات بين الناديين اللندني والملكي. لكن تشلسي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") في محاولة لوقف هذه العقوبة التي فرضت عليه بسبب مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر.