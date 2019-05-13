الاحتلال يعتزم إنشاء طرق هروب في غلاف غزة

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الاثنين أنه وكجزء من الدروس المستفادة من التصعيد الأخير ، سيتم إنشاء طرق هروب جديدة خلال الأيام القادمة في المستوطنات المحاذية لشمال قطاع غزة .

وقالت الصحيفة أنه وفي أي تصعيد قادم سيتم إغلاق طرق رئيسية في تلك المناطق بما في ذلك الطريق 34 "سديروت- ياد مردخاي" و الطريق 232 "كيبوتس سعد- مفرق شعار هنيغف".

وأشارت الي ان إغلاق هذه الطرق يشكل عقبة أمام السكان، لذلك أصبح هناك حاجة لإنشاء طرق أخرى للهروب.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت 4 مايو وحتى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وقُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.