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شركة الكهرباء: انهاء ربط 3 مستشفيات بخطوط دائمة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:00 - 13 مايو 2019
عامود كهرباء عامود كهرباء
بنك فلسطين
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أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة انتهاءها من ربط ثلاثة من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة ما يضمن امدادها بتيار متواصل لمدة 24 ساعة كهرباء يوميًا.

ولفتت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، أن المشاريع المنفذة هي: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غزة.

وأوضحت أن هناك مشاريع مقرر تنفيذها الفترة القريبة القادمة وهي: المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر وهي بانتظار توريد المواد اللازمة

وبينت أن الهدف من عملية الربط هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم عبر مساندة جهود وصمود الجهاز الطبي في ظل محدودية الامكانيات والمعدات

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