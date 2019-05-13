شركة الكهرباء: انهاء ربط 3 مستشفيات بخطوط دائمة بغزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة انتهاءها من ربط ثلاثة من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة ما يضمن امدادها بتيار متواصل لمدة 24 ساعة كهرباء يوميًا.

ولفتت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، أن المشاريع المنفذة هي: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غزة.

وأوضحت أن هناك مشاريع مقرر تنفيذها الفترة القريبة القادمة وهي: المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر وهي بانتظار توريد المواد اللازمة

وبينت أن الهدف من عملية الربط هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم عبر مساندة جهود وصمود الجهاز الطبي في ظل محدودية الامكانيات والمعدات