الجامعة الإسلامية تشكل لجنة إعمار ذاتية لخسائرها تقدر ب25 مليون دولار

فلسطين اليوم-غزة

قدرت الجامعة الإسلامية بغزة، الخسائر التي لحقت بها جراء تدمير عدد من مبانيها ومنشآتها وأجهزتها ومختبراتها بـ 15 مليون دولار أمريكي.

وأعلنت الجامعة اليوم في مؤتمر عقده مجلس الأمناء ورئيس الجامعة د.كمالين شعث عن تشكيل لجنة لإعادة اعمار الجامعة ذاتيا، بحيث تبدأ الجامعة من تلقاء نفسها بالبحث عن جهات تدعم إعادة بنائها واعمارها.

كما أعلن رئيس مجلس الأمناء م.جمال الخضري عن اطلاق حملة لدعم الطالب الجامعي مطالبا بتقديم دعم يقدر بعشرة ملايين دولار للطلاب الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، نظرا لاستشهاد اولياء أمورهم أو للحاق أضرار مادية بممتلكاتهم تعيق إمكانية استمرارهم بالدراسة او دفع الرسوم الجامعية.

وقال الخضري :" ان المطلوب لاعادة المسيرة التعليمية للجامعة مبلغ 25 مليون دولار تكلفة اعادة اعمار ودفع رسوم للطلبة، مشيدا بفاعلي الخير بالعالمين العربي والاسلامي الذين يتبنون طلبة العلم ويدعمون انشاء المراكز التعليمية في فلسطين".