قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد الشيخ خالد أبو زينة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر خالد صالح أبو زينة (59 عاما) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بعد اقتحام منزله في مخيم جنين فجراً.

وكان الأسير خالد أبو زينة قد أفرج عنه من سجون الاحتلال بتاريخ 07/01/2019، وذلك بعد أن أمضى في سجون الاحتلال أربعة أشهر.

كذلك اعتقلت الأسير المحرر فراس جمعة خميس وحده (39 عاماً) من مخيم جنين، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال خلال اعتقالات سابقة.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ خالد أبو زينة ولد بتاريخ 05/02/1960م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، ومن مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وقد سبق أن اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن ثمان أعوام في سجون الاحتلال.

وقد عانى خلال اعتقالاته المتكررة من عدة أمراض بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة مصلحة السجون، وكان قد خضع لعملية جراحية في القلب قبل عامين، وكذلك تم إدخاله للمشفى عدة مرات نظراً لسوء حالته الصحية ومن أجل إجراء الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.