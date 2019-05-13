بومبيو يلغي زيارته إلى موسكو

نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو ألغى زيارته المقررة إلى موسكو اليوم، لكنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين غدا في سوتشي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بومبيو غادر واشنطن اليوم متوجها إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع مسؤولين أوروبيين حول إيران وملفات أخرى قبل الذهاب إلى روسيا.

وأكدت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي حرصها على الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران، لكنها رفضت إنذارات طهران وما صدر عنها من تصريحات بتقليص التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي وتهديدها بالانسحاب من الاتفاق.

وكان برنامج زيارة بومبيو إلى روسيا يتضمن عقد لقاءات في موسكو اليوم الاثنين مع موظفي السفارة الأمريكية ورجال الأعمال والطلاب الأمريكيين، إضافة إلى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان سابق لها.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن إلغاء "جزء موسكو" من زيارة بومبيو إلى روسيا جاء بسبب جدول أعماله، مشددا على أن اللقاءات المخطط لها في سوتشي غدا ستجري كاملة دون أي اختصار.