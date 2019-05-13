إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لجنين واليامون

أصيب، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيّم جنين وبلدة اليامون، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبّان، وداهمت عددًا من المنازل في منطقة “الظهرة” وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية، أنّ شابّان أصيبا بعيارين ناري ومطاطي، ودهست آلية عسكرية شابًا آخر، وشنّت حملة اعتقالات طالت خمسة شبّان من مخيم جنين وبلدة اليامون غربًا.

وأفادت المصادر، أنّ الشاب أحمد ماهر الغول أصيب بعيار ناري بالساق، فيما اصيب الشاب محمد صبحي مطاحن بعيار معدني بالقدم، كما أصيب الشاب أمين زيدان زكارنة بجروح، إثر تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية خلال انسحابها من المخيم، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين .

وتابع أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق في المخيم وفي محيط مستشفى جنين، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز صوب الساحة الرئيسية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من فراس وحدة، وأحمد ابو العزمي، وأحمد حسين الحفيظ، وخالد أبو زينة ، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي بلدة اليامون، اعتقلت الشاب علاء علي اللبدي، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.