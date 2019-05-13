ثلاثة أفارقة يتربعون على عرش هدافي الدوري الإنجليزي

تقاسم ثلاثة لاعبين أفارقة، الأحد، جائزة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) لموسم 2018-2019 وذلك بعد نهاية منافسات المسابقة المحلية.



واللاعبون الثلاثة هم، ثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى الغابوني بيير أوباميانغ لاعب أرسنال، حيث سجل كل منهم في الموسم الحالي 22 هدفا.

وغرد النجم أوباميانغ بصورته إضافة إلى صلاح وماني، وعلق عليها: "أفريقيا وفخر.. رفقة أخويي صلاح وماني".



ولم يتمكن صلاح من الحفاظ على قمة هدافي الموسم الحالي، خاصة أنه كان على القمة قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا.



وتمكن ماني من معادلة رقم صلاح بتسجيله لهدفين في شباك وولفرهامبتون، في المواجهة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.



فيما سجل أوباميانغ هدفين في مرمى بيرنلي في اللقاء الذي انتهى بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتسلم صلاح وماني، الجائزة على ملعب "الأنفيلد"، فيما حصل أوباميانغ، الجائزة على ملعب "تيرف موث" .