مصانع مستوطني غلاف غزة على حافة الإفلاس

يبدي أصحاب بعض الشركات والمصانع في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، صخبًا واستياءً كبيرين إزاء الخسائر التي لحقت بهم خلال جولة التصعيد الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر موقع "ماكو" العبري، أن أصحاب المشاريع في مستوطنات "غلاف غزة" يواجهون إشكاليات في التأقلم مع جولات التصعيد المتتالية، وكثير منهم على حافة الإفلاس.

ونقل الموقع العبري عن بعض أصحاب المصانع قولهم: "نحن ننهار في ظل جولات التصعيد المتتالية".

وأضاف، أن الكثير من الشركات واجهت صعوبات مالية وخسائر فادحة، مشيرًا إلى أن غلاف غزة يشهد توترًا مستمرًا من إطلاق للصواريخ والبالونات الحارقة، وكذلك الاضطرابات على الحدود، لأكثر من 14 شهر على التوالي.