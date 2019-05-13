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الأشغال تصرف بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:23 - 13 مايو 2019
احد المنازل المدمرة في التصعيد الاخير على غزة احد المنازل المدمرة في التصعيد الاخير على غزة
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، صباح اليوم الاثنين، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف بدل إيجار لأصحاب الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال المهندس ناجي سرحان، وكيل الوزارة، سيتم خلال الأيام القادمة، صرف بدل إيجار لمدة 6 شهور لأصحاب الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأضاف سرحان، أن طواقم حصر الأضرار الهندسية والفنية، تواصل أعمال الحصر وتدقيق بيانات المتضررين، وإعداد الاستمارات الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في التخفيف عن معاناة وآلام المتضررين بكافة الوسائل.

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