صحيفة عبرية: السلطة ستدفع مليوني شيكل لعائلة مستوطن

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستدفع مليوني شيكل لعائلة مستوطن إسرائيلي قتل على يد شاب فلسطيني في عام 2002 داخل منطقة عطاروت الصناعية.

وزعمت الصحيفة، أن منفذ العملية عمل تحت إشراف وتوجيه أحد كبار المساعدين للقيادي في فتح الأسير مروان البرغوثي.

وأشارت إلى أن عائلة المستوطن رفعت في عام 2008 دعوى ضد السلطة الفلسطينية والبرغوثي، مطالبةً بتعويض يصل إلى 130 مليون شيكل، وبعد سنوات عدة من المفاوضات قررت السلطة دفع المبلغ.

يذكر أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، لمطالبتها بدفع تعويضات لعوائل القتلى الإسرائيليين، ولكن لم ينفذ إلا بعضها.