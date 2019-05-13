الاحتلال يعتقل طفلا مقدسيا ويفرج عن 4 آخرين بشروط

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، طفلاً بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وحولته الى مركز تابع لها في المدينة المقدسة للتحقيق معه.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان للقاصرين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى إبراهيم الزغل بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما قررت شرطة الاحتلال اليوم الافراج عن الأطفال: علي الطويل، ومحمود الطحان، وحمزة أبو اسنينة، ومعتصم أبو ناب بشروط مقيدة.

وتشمل شروط الافراج: الابعاد عن منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان وحبس منزلي لمدة 5 أيام، وكفالة نقدية قيمتها 500 شيكل، وكفالة طرف ثالث.

كما قررت شرطة الاحتلال تحويل محمد الغول وخالد الشويكي للمحكمة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المقدسيين الستة من منطقة بابي العمود والساهرة (من أشهر أبواب القدس القديمة) في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، خلال ملاحقة المقدسيين في المنطقة ومحاولة اخلائها بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب والقنابل.