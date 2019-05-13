رابط الأسماء.. بدء صرف منحة الـ100 دولار عقب وصول ملادينوف

أعلن اللجنة القطرية لاعمار غزة، صباح اليوم الاثنين، عن بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار عبر فروع مكاتب البريد في قطاع غزة.

ووفق المصدر، سيبدأ التوزيع بدءًا من اليوم الساعة العاشرة صباحا للكشفين الأول والثاني عبر مكاتب البريد حسب الترتيب الأبجدي.

وذكر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية ما يقارب 108 ألف أسرة.

للاستعلام عن المستفيدين من المساعدات النقدية القطرية للأسرة الفقيرة الفحص عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكان وصل السفير القطري محمد العمادي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وتأتي زيارته تزامنا مع زيارة سيقوم بها صباحا نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القطاع.

وسيعقد العمادي سلسلة لقاءات مع المسؤولين والجهات المختلفة في غزة، للبدء في توزيع المنحة القطرية، التي توقفت عن الدخول للقطاع منذ عدة أشهر.

يشار أن وسائل إعلام عبرية، أكدت بأن السفير محمد العمادي تأخر في الدخول إلى قطاع غزة، بسبب ظروف صحية تتعلق بأحد أفراد عائلته المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية ويتلقى علاجًا هناك، حيث توجه إلى هناك لمتابعة حالته الصحية، مشيرة أن ذلك السبب هو الذي أدى إلى إبطاء عملية تحويل الأموال إلى قطاع غزة وليس لإسرائيل علاقة بذلك.

"الرأي"