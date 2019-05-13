مصرع العشرات بانفجار صهريج في النيجر

أفاد التلفزيون النيجري، بمصرع 76 شخصا، بانفجار صهريج لنقل الوقود، على مسافة مئات الأمتار من مطار العاصمة نيامي الدولي.

وقال الديوان الرئاسي في النيجر ، إن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت حصيلة رسميّة سابقة، أن عدد القتلى بلغ 60 شخصا، لكنها أفادت لاحقا بأن الرقم وصل إلى 76 قتيلا.

وقالت وكالة "روسيا اليوم" ،أن شاحنة الصهريج، انقلبت على سكة الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرّب منها.

وتحقق الجهات المعنية في أسباب وملابسات الانفجار.