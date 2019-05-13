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السعودية: 25 ألف ذبيحة من الهدي والأضاحي لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:57 - 13 مايو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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أكد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أن 13 شاحنةً في طريقها لقطاع غزة، وتحمل 25 ألف ذبيحةٍ من لحوم الأضاحي والهدي بمناسبة حلول شهر رمضان.

في السياق ذاته، يُقدّر رئيس اللجنة المشرفة على المشروع بندر حجار عدد المستفيدين بنحو نصف مليون فلسطينيٍ داخل قطاع غزة، مضيفاً: "سيجري توزيع مغلفٍ يحوي 10 كيلو غرامات من اللحوم على كل عائلة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في القطاع".

من جهته، أوضح المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة في بيانٍ صدر عنه أمس، أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مشيراً إلى اكتمال التنسيق مع مصر لتسهيل نقل اللحوم عبر ميناء "ضبا-سفاجا" وصولاً لمعبر رفح.

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