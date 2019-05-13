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بينهم اسير محرر

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 06:54 - 13 مايو 2019
ارشيفية ارشيفية
بنك فلسطين
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عن اعتقال 12 فلسطينيا  من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الاحتلال، بأن قوات الجيش اعتقلت 12 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية، فيما قالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل الأسير المُحرَر إبراهيم أحمد عرباس من منزله في حيْ صوفين بمدينة قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب علاء علي اللبدي من بلدة اليامون غرب جنين، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأشارت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدد من المنازل في منطقة "الظهرة" وفتشتها، خلال اعتقال الشاب اللبدي.

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