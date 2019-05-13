السفير القطري يصل إلى قطاع غزة

وصل السفير القطري محمد العمادي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وكان في استقبال العمادي عددا من مسؤولي اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة.

وتأتي زيارته تزامنا مع زيارة سيقوم بها صباحا نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القطاع.

وسيعقد العمادي سلسلة لقاءات مع المسؤولين والجهات المختلفة في غزة، للبدء في توزيع المنحة القطرية، التي توقفت عن الدخول للقطاع منذ عدة أشهر.

يشار أن وسائل إعلام عبرية، أكدت بأن السفير محمد العمادي تأخر في الدخول إلى قطاع غزة، بسبب ظروف صحية تتعلق بأحد أفراد عائلته المتواجد في الولايات المتحدة الأميركية ويتلقى علاجًا هناك، حيث توجه إلى هناك لمتابعة حالته الصحية، مشيرة أن ذلك السبب هو الذي أدى إلى إبطاء عملية تحويل الأموال إلى قطاع غزة وليس لإسرائيل علاقة بذلك.

وأعلنت مصادر في حركة حماس خلال الأيام الماضية لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، أنه من المتوقع ان يصل العمادي في نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن ظروفاً خاصة منعته من زيارة غزة، للبدء في توزيع المنحة القطرية على الفقراء والعاملين في برامج البطالة تحت رعاية الأمم المتحدة.