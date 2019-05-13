لليوم الثاني.. الاحتلال يعتدي على المُصلين في الأقصى

كرر الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه الليلة، للمسجد الأقصى، وأخرج المصلين المعتكفين في المكان بالقوة.

جاء ذلك بعد أن أدى آلاف الفلسطينيين، من القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان من جهة باب المغاربة.

يذكر أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود، عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، قبل أن يعتقلوا الطفلين المقدسيين عصام أبو ناب (16 عاما) ومحمد الغزاوي (16 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، الليلة الفائتة، وعملت على إخراج المعتكفين في المسجد بالقوة، بعد مواجهات اندلعت مع عناصر قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر صحافية قولها إن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

وبعد إخلائه في ساعات الليل الفائت، اقتحم 38 مستوطنا، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.





