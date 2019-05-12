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صفقة القرن: كل مستوطنات الضفة اراضي "اسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:40 - 12 مايو 2019
صفقة القرن صفقة القرن
بنك فلسطين
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ذكرت قناة 12 العبرية بان الادارة الامريكية ستعترف ضمن صفقة القرن بكل مستوطنات الضفة بأنها اراضي "اسرائيلية".

و بحسب القناة العبرية، فإن الادارة الامريكية موافقة على منخ السيادة "الاسرائيلية" على جميع مستوطنات الضفة الغربية. 

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