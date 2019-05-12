صفقة القرن: كل مستوطنات الضفة اراضي "اسرائيلية"

ذكرت قناة 12 العبرية بان الادارة الامريكية ستعترف ضمن صفقة القرن بكل مستوطنات الضفة بأنها اراضي "اسرائيلية".
و بحسب القناة العبرية، فإن الادارة الامريكية موافقة على منخ السيادة "الاسرائيلية" على جميع مستوطنات الضفة الغربية.
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