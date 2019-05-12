تنقل 1432 مسافر عبر منفذ الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن عدد المسافرين الذين تنقلوا بين الضفة والأردن عبر معبر الكرامة أمس السبت.

وأوضحت الإدارة، أن عدد المسافرين الذين تنقلوا في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة بلغ 1432 مسافراً، مشيرةً إلى أن عدد المسافرين المغادرين 675، وعدد القادمين 757، وعدد المرجعين 3 مسافرين.

وأضافت أنه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة، اليوم الأحد من الساعة 7:30 صباحاً، وحتى 9:30 مساءً في كلا الاتجاهين.

وأكدت أن الطواقم العاملة في المعبر تعمل منذ الصباح الأولى، وذلك من اجل تسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللزمة لهم.