رئيس الأركان السابق"إيزنكوت"حذر أمريكا من الوضع المتفجر فى الضفة

ذكرت القناة العبرية الـ 13 بأن رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال،"غادي إيزنكوت"حذر أمريكا من الوضع المتفجر فى الضفه المحتلة.

و وفقاً للقناة العبرية، فقد جاء ذلك خلال إجتماع مغلق عُقد الثلاثاء الماضى مع مبعوث السلام للشرق الأوسط"جيسون غرينبلات" والذى إستمر 3 ساعات، و شارك فيه أيضا 10خبراء فى شؤون الصراع الفلسطينى الإسرائيلى جميعهم شاركوا فى جهود السلام خلال إدارات"بوش كلينتون وأوباما".

و أشارت القناة العبرية الى أن تصريحات إيزنكوت حظيت بإهتمام كبير فى الإجتماع كونه أنهى عمله منذ 4 اشهر فقط كرئيس الأركان.

ووفقا لخمسة مصادر شاركت فى الإجتماع فقد حذر إيزنكوت من " الوضع الحساس والمتفجر" فى الضفه أولا بسبب خفض الولايات المتحده مساعداتها للأجهزة الأمنية وثانيا بسبب رفض السلطه تلقى أموال الضرائب"المنقوصه" من الإحتلال.

وحذر إيزنكوت الحضور من إشتعال الضفه الغربيه قبل أو خلال أو حتى بعد طرح صفقة القرن؛ويجب أخذ ذلك بعين الإعتبار.

وأضاف إيزنكوت بأنه إذا تم طرح صفقة القرن أم لا؛ فيجب تحسين الوضع فى المناطق الفلسطينية.

ونصح غرينبلات بإعادة تمويل الأجهزة الامنية الفلسطينية، وإتخاذ خطوات فى التعليم والبنى التحتية لتحسين الوضع الإقتصادى".

من جهته غرينبلات قال:"إن الإدارة الأمريكية تدرك المخاطر لكنها مصممة على نشر الخطة فى الأسابيع القادمة".