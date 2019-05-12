لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة التخطيط لعملية بـ"تل أبيب"

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال المركزية قدمت لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة في "تل أبيب".

ووفقاً لموقع "مفزاك لايف"، قدمت المحكمة المركزية في القدس ، لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين بزعم التخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة على شاطئ تل أبيب.

وزعم الموقع، أن الثلاثة أعضاء في حركة حماس وعرف منهم محمود عبد اللطيف وآدم المسلماني تم تجنيدهم في السجون عام 2017 وقد خططوا لاغتيال نير بركات رئيس بلدية القدس والحاخام يهودا كليلك وقائد الشرطة الإسرائيلية سابقا روني الشيخ.