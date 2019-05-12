"فخر العرب" يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

دخل الجزائري رياض محرز تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه بعد أن أصبح العربي الوحيد الذي يتوج بلقب "البريميرليغ" مرتين مع فريقين مختلفين.

وساهم محرز، بفوز فريقه برباعية في مرمى برايتون، بتسجيله للهدف الثالث ليتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

وسبق لمحرز أن نال شرف التتويج بلقب "البريميرليغ" مع فريقه السابق ليستر سيتي عندما توج معه بلقب الدوري موسم 2015-2016.