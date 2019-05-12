الاحتلال يعيد فتح معبري بيت حانون وكرم ابو سالم

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد فتح معبري بيت حانون "ايرز"، وكرم أبو سالم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق في جيش الاحتلال.

وأُغلق المعبران في الرابع من أيار/مايو إثر التصعيد الاخير في القطاع، الذي اسفر عن استشهد خلاله 25 فلسطينيا، وقتل اربعة اسرائيليين، في الاشتباكات التي تواصلت ليومين وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض على القطاع.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة.